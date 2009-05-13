Обработка данных

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Закрыт3 заявки224 просмотра

Есть набор экспериментальных данных (72 наблюдения), состоящий из 3 независимых и одной зависимой переменной. Необходимо построить регрессионную модель от 3 переменных в Statistika 6.1.

16 лет назад
AlEvKo
44 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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