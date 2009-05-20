Практическая часть диплома транспорт

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Завершен2 заявки219 просмотров

Тема: Управление инвестициями в сфере транспорта" (на примере компании РЖД),

Глава 2 (объем минимум 25 листов) проверка на плагиат от80%

Инвестиционная деятельность ОАО РЖД

(в главе минимум 2, максимум 5 пунктов)

Практическая часть должна содержать следующую информацию:

Краткая информация о компании, куда вкладывают, какие проекты реализуют, какие планируют, значимость компании для страны, цифры, возможно графики

В приложении есть Методика написания дипломной работы, в том числе практическая часть

срок 16,05 до18,00. жду вашу цену

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Елена отличный исполнитель выполнила очень сложную работу на отлично, в рекордно сжатые сроки, внесла в работу необходимые пояснения. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую ВСЕМ!
Очень благодарна Алевтине за работу. Порадовало и четкое задание, помощь в корректировке, оплата также в срок. Побольше бы таких заказчиков. Рекомендую!

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад