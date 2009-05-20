Тема: РАЗЛИЧИЯ В САМООТНОШЕНИИ УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА Требования: шрифт 14, интервал 1,5, сноски обязательно не менее 10 шт, оригинальность текста не менее 80%. План выполнения работы и ...
Практическая часть диплома транспорт
Тема: Управление инвестициями в сфере транспорта" (на примере компании РЖД),
Глава 2 (объем минимум 25 листов) проверка на плагиат от80%
Инвестиционная деятельность ОАО РЖД
(в главе минимум 2, максимум 5 пунктов)
Практическая часть должна содержать следующую информацию:
Краткая информация о компании, куда вкладывают, какие проекты реализуют, какие планируют, значимость компании для страны, цифры, возможно графики
В приложении есть Методика написания дипломной работы, в том числе практическая часть
срок 16,05 до18,00. жду вашу цену
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