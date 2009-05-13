Статьи - рефераты по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки217 просмотров

1. Факторы, влияющие на эффективность использования основных фондов. (4 стр)

2. Анализ факторов, влияющих на эффективность основных фондов. (4стр)

3. Критерии эффективности основных фондов. (3 стр)

Срок сдачи - 15.05.09

Просьба называть сумму в рублях.

16 лет назад
plom
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

metkram
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
С Андреем приятно работать. Задание выполнил ранее намеченного срока.
Замечательный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

metkram
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад