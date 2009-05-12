Гидравлика. курсовая работа

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Гидравлика - курсовая: Гидравлический расчёт каналов и гидротехнических сооружений.

Курсовая (гидравлика) - исходные данные, необходимые таблицы и требования к оформлению

Расчётная таблица Excel - 2 таблицы документа Excel для расчёта и построения графиков. В них вбит чужой вариант, достаточно ввести в исходные данные мои исходные данные.

Есть пример выполнения курсовой.

Срок 7 дней.

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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