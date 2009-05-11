Курсовые по теплотехнике

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно выполнить 2 курсовые работы по теплотехнике:

1) Технологические расчёты и эксергетический анализ процесса горения газообразного топлива.

2) Сделать тепловой расчет котла БКЗ-220-100

Есть методички. Срок 1.5 недели

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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