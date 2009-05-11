Нужна дипломная робота. Тема:Дослідження функціонування підприємств кондитерської галузі регіону в умовах вступу до СОТ Жду предложений. Желателен исполнитель из Украины
Курсовая на Delphi
Программное моделирование реакции одномассовой системы при нагрузке, представляемой рядами Фурье. Описание предметной области имеется. Нужна программа на Delphi и пояснительная записка заданной структуры. Срок - неделя, цена 725 руб.
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