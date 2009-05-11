Курсовая на Delphi

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Закрыт3 заявки218 просмотров

Программное моделирование реакции одномассовой системы при нагрузке, представляемой рядами Фурье. Описание предметной области имеется. Нужна программа на Delphi и пояснительная записка заданной структуры. Срок - неделя, цена 725 руб.

Delphi
16 лет назад
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15 лет назад
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