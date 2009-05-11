Курсовая работа (практическая часть)

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Закрыт1 заявка221 просмотр

Необходимо выполнить практическую часть курсовой работы по банковской деятельности.

План и теоретическая часть готовы.

Объем 20 страниц

Сроки 2 дня

Оплата 700 рублей

16 лет назад
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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