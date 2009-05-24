Написать часть диплома по рекламе в Интернете

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Завершен11 заявок258 просмотров

Нужна часть студенческой работы по продвижению в Интернете. 2 небольшие главы.

Подробности - выбранному исполнителю.

Работа ОЧЕНЬ срочная.

Оплата 1000 руб.

16 лет назад
natali7709
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ATANA
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать! Четкие задания, своевременная оплата. Очень внимательный и понимающий заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

ATANA
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад

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