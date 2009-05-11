Нужна дипломная робота. Тема:Дослідження функціонування підприємств кондитерської галузі регіону в умовах вступу до СОТ Жду предложений. Желателен исполнитель из Украины
Курсовой по моделированию в среде GPSS World
Моделирование СМО с чередованием режимов работы устройств обслуживания.
Написать исходный текст программы вместе с запиской
Задание на http://ivx2.narod.ru/kursovoj.doc
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