Необходимо выполнить курсовую работу

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Закрыт3 заявки268 просмотров

Электрические машины

Курсовой проект

Расчет силового масляного трансформатора (чертежи не надо).

Задание по ссылке http://files.mail.ru/P0YFT5.

Срок до 20 мая. Пишите ваши цены.

16 лет назад
Dzhan007
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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