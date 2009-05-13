Курсовая работа по высшей математике

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Закрыт12 заявок262 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по высшей математике.

В данной работе необходимо расписать решение каждой задачи подробно.

Внимание!!! Необходимо выполнять только работы №2

Всего 14 заданий в прикрепленном файле!!!

Срок выполнения 13.05.2009 до 20.00

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% таким же образом.

Жду ваших предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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