Дисциплина: Менеджмент Название темы: Менеджмент изменений: Корпоративное управление в не-банковском секторе Количество страниц: около 50 (25тыс. слов) Вид работы: Дипломная работа MBA Прочая информация: Дипломная работа MBA (для одной из европейских ...
Курсовая работа по высшей математике
Необходимо выполнить курсовую работу по высшей математике.
В данной работе необходимо расписать решение каждой задачи подробно.
Внимание!!! Необходимо выполнять только работы №2
Всего 14 заданий в прикрепленном файле!!!
Срок выполнения 13.05.2009 до 20.00
Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% таким же образом.
Жду ваших предложений по цене!!!
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