Предмет:Банковские электронные деньги Тема:Проектирование клиентской части системы "Клиент-Банк" по погашению кредита Объем 30 страниц Срок к 18 мая проверка на плагиат от80 % и более методичка в приложении цена ...
Дипломная работа по менеджемнту
Дисциплина: Менеджмент
Название темы: Менеджмент изменений: Корпоративное управление в не-банковском секторе
Количество страниц: около 50 (25тыс. слов)
Вид работы: Дипломная работа MBA
Прочая информация: Дипломная работа MBA (для одной из европейских школ менеджмента). Желательно сразу на английском языке (но если нет, то можно и на русском). Доля прямых ссылок не более 15-20%. Основные ссылки - на зарубежную литературу и авторов. Ссылки и список литературы - по Оксфордскому методу. Основой текст работы - не менее 25тыс. слов. Название работы как и нижеприведенный план - рабочие: 1.Введение 2.Основные концепции, понятия, теории и практика менеджмента изменений и корпоративного управления 3.Важность и "движущие силы" менеджмента изменений и корпоративного управления 4.Необходимость внедрения здоровых принципов корпоративного управления; проблемы и "вызовы" 5.Проблемы внедрения корпоративного управления, основанные на концепции менеджмента изменений на основе предприятия финансового (не-банковского) сектора (страховая или лизинговая компания) 6.Выводы
Если есть вопросы, готовы обсудить.
Кому близка тема - пишите, с указанием предпочтительной стоимости.
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