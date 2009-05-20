Курсовая работа

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Завершен3 заявки273 просмотра

Предмет:Банковские электронные деньги

Тема:Проектирование клиентской части системы "Клиент-Банк" по погашению кредита

Объем 30 страниц

Срок к 18 мая проверка на плагиат от80 % и более

методичка в приложении цена 900

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

svetlanka81
Светлана 
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$40
4 дня
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Заявки фрилансеров

svetlanka81
Светлана 
43 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад