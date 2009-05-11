Курсовая по Финансам

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Тема одна на выбор:

Особенности финансового планирования в Росссийской Федерации.

Роль бюджетов субъектов в Российской Федерации в социально-экономическом развитии регионов.

Финансовые аспекты пенсионной реформы в России.

Финансовые вопросы охраны окружающей среды. (предпочтительнее всего)

Срок 5-7 дней

16 лет назад
bm00n
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17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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