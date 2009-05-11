Нужно выполнить 2 курсовые работы по теплотехнике: 1) Технологические расчёты и эксергетический анализ процесса горения газообразного топлива. 2) Сделать тепловой расчет котла БКЗ-220-100 Есть методички. Срок 1.5 ...
Курсовая по Финансам
Тема одна на выбор:
Особенности финансового планирования в Росссийской Федерации.
Роль бюджетов субъектов в Российской Федерации в социально-экономическом развитии регионов.
Финансовые аспекты пенсионной реформы в России.
Финансовые вопросы охраны окружающей среды. (предпочтительнее всего)
Срок 5-7 дней
Заявки фрилансеров
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