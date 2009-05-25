Курсовик. Написать программку на Assembler.

Здраствуйте!

Есть задание на курсовик(написать прогу на ассемблере). Содержание следующее:

Разработать программу деления 2-х байтного числа на 2 в степени n, где n - степень числа, записанная в rB (регистр B). Начальный адрес числа записан в rp DE (в регистровую пару DE). Само число расположено в памяти.

Шаблон, т.е. как оформлять курсач у меня есть.

Жду ваших предложений по цене. Цену прошу не заламывать, т.к. ничего сверхъестесственного тут нет.