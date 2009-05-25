Курсовик. Написать программку на Assembler.

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Завершен3 заявки198 просмотров

Здраствуйте!

Есть задание на курсовик(написать прогу на ассемблере). Содержание следующее:

Разработать программу деления 2-х байтного числа на 2 в степени n, где n - степень числа, записанная в rB (регистр B). Начальный адрес числа записан в rp DE (в регистровую пару DE). Само число расположено в памяти.

Шаблон, т.е. как оформлять курсач у меня есть.

Жду ваших предложений по цене. Цену прошу не заламывать, т.к. ничего сверхъестесственного тут нет.

Ассемблер
16 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

javakka
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
2 дня
Очень порадовала оперативность. Раз два и все готово. Курсовик сдал с первого раза. Всем рекомендую, на самом деле, очень добросовестный и ответственный человек:)
Работать понравилось, Александр ясно ставит задачу и без промедлений оплачивает работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

javakka
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад