Диплом (психология)

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Закрыт8 заявок343 просмотра

Требования во вложении.

Нужно выполнить практическую часть и подкорректировать теоретическую.

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

Neroli
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$90
3 дня
Очень довольна сотрудничеством. Честный, вежливый, приятный в общении заказчик.

Заявки фрилансеров

Neroli
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад