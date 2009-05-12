Электромеханические системы, курсовая работа

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Предмет Электромеханические системы

задание - курсовая работа.

Есть данные, надо рассчитать систему. (расчёт редуктора, расчёт усилителя, прочие подпункты)

пишите сроки и цены

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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