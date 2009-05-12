Курсовые по психологии (практические части)

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Закрыт4 заявки210 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Нужны 2 практичские части к курсовым по психологии:

1) Влияние общих способностей на успеваемость старших школьников

2) Образ преподавателя в сознании студента

Объем каждой работы - 5-7 страниц, срок сдачи - 18 ч 17 мая. Цена - 300 р/работа, оплата - яндекс-деньги в течение недели после получения готовой работы.

Оформление:

Шрифт: Times New Roman 14; отступ - 1,25 см; межстрочный интервал - 1,5; сноски внизу страницы сквозные по всей работе

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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