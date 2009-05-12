[ВНИМАНИЕ: в асю, почту, ЛС не писать - сразу отправляю в игнор.] Здравствуйте. Нужно написать курсовую работу по промышленному маркетингу. Заявки оставлять людям с опытом работы, знающим предмет "маркетинг" очень ...
Курсовые по психологии (практические части)
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Нужны 2 практичские части к курсовым по психологии:
1) Влияние общих способностей на успеваемость старших школьников
2) Образ преподавателя в сознании студента
Объем каждой работы - 5-7 страниц, срок сдачи - 18 ч 17 мая. Цена - 300 р/работа, оплата - яндекс-деньги в течение недели после получения готовой работы.
Оформление:
Шрифт: Times New Roman 14; отступ - 1,25 см; межстрочный интервал - 1,5; сноски внизу страницы сквозные по всей работе
С уважением,
Алексей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен реферат Предмет: Хозяйственное право. Тема: Правовое положение свободных экономических зон (Республика Беларусь) Обьем: около 15 стр. (max) Уникальность необязательно, можно и скаченный с интернета, главное чтобы было по теме, без ...Завершен16 лет назад
Нужно написать дипломную работу: Предмет: Точные приборы и измерительные системы Вид работы: дипломный проект Объём: 80-100 Тема работы: Металлодетектор Срок выполнения: 29 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Предмет Электромеханические системы задание - курсовая работа. Есть данные, надо рассчитать систему. (расчёт редуктора, расчёт усилителя, прочие подпункты) пишите сроки и ценыРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Гидравлика - курсовая: Гидравлический расчёт каналов и гидротехнических сооружений. Курсовая (гидравлика) - исходные данные, необходимые таблицы и требования к оформлению Расчётная таблица Excel - 2 таблицы документа Excel для расчёта ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте! Есть задание на курсовик(написать прогу на ассемблере). Содержание следующее: Разработать программу деления 2-х байтного числа на 2 в степени n, где n - степень числа, записанная в rB (регистр B). ...Завершен16 лет назад
Тема: Ликвидация юридического лица 70 листов срок 2-3 дня. Интересует готовый желательно2008г проверка на плагиат обязательно. Жду ваших предлоенийРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требования во вложении. Нужно выполнить практическую часть и подкорректировать теоретическую. Укажите, пожалуйста, цену.Закрыт16 лет назад
Кто возьмётся за работу? Предмет: Информационные Системы Вид работы: Дипломная работа Объём: 100 страниц Тема работы: Автоматизированный учет рабочего времени сотрудников фирмы средствами ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Задание и методичка в прикреплённом файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад