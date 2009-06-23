Курсовая по маркетингу. Только для профи.

[ВНИМАНИЕ: в асю, почту, ЛС не писать - сразу отправляю в игнор.]

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую работу по промышленному маркетингу.

Заявки оставлять людям с опытом работы, знающим предмет "маркетинг" очень хорошо.

Задание отдаю потому, что времени на выполнение нет. Сам ориентируюсь в маркетинге хорошо. По сему халтура не пройдет. Негативный отзыв поставлю без проблем, собственно также как и положительный.

В ПРИЛОЖЕНИИ методичка. Писать работу надо будет по предприятию ВАТ "Волынь-Цемент". Некоторую информацию можно брать с работы, которая находится в папке "Прошлая работа".

ВЫ:

1. Оставляете заявку с контактами, стоимостью и сроками выполнения;

2. Знаете на 5+ маркетинг;

3. Готовы долго и нудно исправлять ошибки.

Оплата и сдача работы:

1. Вы принимаете работу;

2. Сдаете ее мне по частям (по разделам);

3. В итоге я оплачиваю работу ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ.