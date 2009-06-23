Предмет Электромеханические системы задание - курсовая работа. Есть данные, надо рассчитать систему. (расчёт редуктора, расчёт усилителя, прочие подпункты) пишите сроки и цены
Курсовая по маркетингу. Только для профи.
[ВНИМАНИЕ: в асю, почту, ЛС не писать - сразу отправляю в игнор.]
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую работу по промышленному маркетингу.
Заявки оставлять людям с опытом работы, знающим предмет "маркетинг" очень хорошо.
Задание отдаю потому, что времени на выполнение нет. Сам ориентируюсь в маркетинге хорошо. По сему халтура не пройдет. Негативный отзыв поставлю без проблем, собственно также как и положительный.
В ПРИЛОЖЕНИИ методичка. Писать работу надо будет по предприятию ВАТ "Волынь-Цемент". Некоторую информацию можно брать с работы, которая находится в папке "Прошлая работа".
ВЫ:
1. Оставляете заявку с контактами, стоимостью и сроками выполнения;
2. Знаете на 5+ маркетинг;
3. Готовы долго и нудно исправлять ошибки.
Оплата и сдача работы:
1. Вы принимаете работу;
2. Сдаете ее мне по частям (по разделам);
3. В итоге я оплачиваю работу ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ.
Выбранный исполнитель
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