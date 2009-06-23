Курсовая по маркетингу. Только для профи.

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Завершен1 заявка321 просмотр

[ВНИМАНИЕ: в асю, почту, ЛС не писать - сразу отправляю в игнор.]

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую работу по промышленному маркетингу.

Заявки оставлять людям с опытом работы, знающим предмет "маркетинг" очень хорошо.

Задание отдаю потому, что времени на выполнение нет. Сам ориентируюсь в маркетинге хорошо. По сему халтура не пройдет. Негативный отзыв поставлю без проблем, собственно также как и положительный.

В ПРИЛОЖЕНИИ методичка. Писать работу надо будет по предприятию ВАТ "Волынь-Цемент". Некоторую информацию можно брать с работы, которая находится в папке "Прошлая работа".

ВЫ:

1. Оставляете заявку с контактами, стоимостью и сроками выполнения;

2. Знаете на 5+ маркетинг;

3. Готовы долго и нудно исправлять ошибки.

Оплата и сдача работы:

1. Вы принимаете работу;

2. Сдаете ее мне по частям (по разделам);

3. В итоге я оплачиваю работу ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕНИЯ.

16 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Выбранный исполнитель

Tesmin
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$45
10 дней
Хороший исполнитель. Профессионал в своем деле. Очень рад сотрудничеству. Буду заказывать еще.
Хороший заказчик - чёткие требования, вежливое отношение, своевременная оплата.Была бы рада и дальше продолжать сотрудничество.

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Tesmin
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад