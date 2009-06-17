Бизнес-планирование, написание статей, переводчик с английского языка

Основная специальность - маркетолог (опыт работы - 7 лет). 2 высших образования – экономическое и юридическое.

Бизнес-планирование и моделирование бизнеса. Разработка финансовых моделей проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Разработки инвестиционных меморандумов и бизнес-планов для привлечения финансирования. Маркетинговые исследования (анализ вторичной информации из открытых источников, аналитика результатов "полевых" исследований). Разработка маркетинговой стратегии работы компании. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка. Разработка маркетинговых концепций объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Хорошо владею русским и украинским языками.

Выполняю следующие работы:

- написание авторских статей на различную тематику;

- подготовка текстовых материалов для наполнения сайта;

- рерайт, копирайт;

- редактирование готовых текстов в соответствии с пожеланиями заказчика.

Оказываю помощь в написании рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ по различным дисциплинам (кроме технических). Выполняю как теоретическую, так и практическую части работ.

Опыт работы по следующим направлениям:

- финансы;

- менеджмент;

- маркетинг;

- макро- и микроэкономика;

- право;

- политология;

- история;

- религиоведение;

- кльтурология;

- философия;

- туризм и гостиничное дело.

Около 5 лет работаю с агентствами переводов в области перевода с английского языка на русский и украинский.

Специализация на переводах следующих тематик: экономика, юриспруденция, медицина, программное обеспечение, техническиская документация.

Знание бизнес терминологии, опыт перевода бизнес и медицинской литературы, опыт работы с книгами.

Ответственное отношение к работе.