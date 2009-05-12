Курсовая "Система управления работой инженеров"

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Закрыт1 заявка156 просмотров

"Требуется проект ВЕБ системы управления работой инженеров в компании (интернет-провайдер). А также чтобы система включала возможность сбора проектной\сметной\бухгалтерской и иной документации, связанной с выполняемыми инженерами работами."

ПЗ нужна, нужен сайт и программа на с++ "

Подробности - в приложении

Объем курсовой - 80 страниц

Срок - 3 недели

16 лет назад
Ronny
Иван 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров