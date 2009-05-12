Рерайт дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт14 заявок556 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры.

Есть готовая дипломная работа, но она первым же запросом находится в гугле.

Нужно отрерайтить название предприятия, тему работы, план, etc.

Предмент: Менеджмент организаций

Язык - украинский

Предпочтение при выборе исполнителя - цена.

ICQ - 766 77 77

16 лет назад
steadtler
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$5
5 дней

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад