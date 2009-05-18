Нужна срочно дипломная работа!

Тема диплома: "Автоматизация деятельности спортивно-оздоровительной организации на базе 1С:Предприятие 8.1"

Работа должна быть написана на примере фитнес - центра.

Работа должна состоять из двух разделов:

1.Теоретический

2.Практический

Требования: Объем работы 60 стр., интервал 1,5, шрифт 14, в ведении должно быть: объект исследования, предмет, задачи,цели, актуальность работы.

В практической части нужна сама программа Фитнес центра, где можно просматривать историю о клиентах, сотрудниках.

В прикрепленном файле начало выполнения работы!!!

Работа должна быть написана на 1С: предприятие 8.1

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и следующие 50% проверяю и оплачиваю!!!

Срок выполнение: 18.05.2009 утро!!!

Жду предложений по цене!!!