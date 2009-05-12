[ВНИМАНИЕ: в асю, почту, ЛС не писать - сразу отправляю в игнор.] Здравствуйте. Нужно написать курсовую работу по промышленному маркетингу. Заявки оставлять людям с опытом работы, знающим предмет "маркетинг" очень ...
Автоматизация деятельности на базе 1С:Предприятие
Срочно нужно сделать дипломный проект на тему: «Автоматизация деятельности спортивно- оздоровительной организации на базе 1С:Предприятие»
Необходима дипломная работа с программой. Под спортивно- оздоровительной организацией понимается фитнес-центр.
1 часть - анализ программных продуктов в данной сфере, преимущества и недостатки, немного о 1С, что-то внедрить свое (например, внешняя связь-рассылка напоминаний о фитнес-центре, акций, если тренер, загрузка занятия через программу);
2 часть - коды, методы, алгоритмы, как делалось;
3 часть- функции программы, экономическая эффективность.
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