Автоматизация деятельности на базе 1С:Предприятие

Срочно нужно сделать дипломный проект на тему: «Автоматизация деятельности спортивно- оздоровительной организации на базе 1С:Предприятие»

Необходима дипломная работа с программой. Под спортивно- оздоровительной организацией понимается фитнес-центр.

1 часть - анализ программных продуктов в данной сфере, преимущества и недостатки, немного о 1С, что-то внедрить свое (например, внешняя связь-рассылка напоминаний о фитнес-центре, акций, если тренер, загрузка занятия через программу);

2 часть - коды, методы, алгоритмы, как делалось;

3 часть- функции программы, экономическая эффективность.