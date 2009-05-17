Реферат по медицине

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Тема: История медицины в частности дерматоверенологии.

Требования: 20-25 стр не менее но и не более 25 стр.., интервал 1,5, шрифт 14, обязательно не менее 10 сносок,

в ведении должно быть: актуальность работы, предмет, объект исследования, задачи, цели.

Оригинальность работы должна быть не менее 85%, если оригинально будет менее указанной работа будет возвращена на доработку!!!

Срок выполнения 17.05.2009 до 17.00

Оплата работы после ее проверки на оригинальность!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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