Реферат по медицине

Тема: История медицины в частности дерматоверенологии.

Требования: 20-25 стр не менее но и не более 25 стр.., интервал 1,5, шрифт 14, обязательно не менее 10 сносок,

в ведении должно быть: актуальность работы, предмет, объект исследования, задачи, цели.

Оригинальность работы должна быть не менее 85%, если оригинально будет менее указанной работа будет возвращена на доработку!!!

Срок выполнения 17.05.2009 до 17.00

Оплата работы после ее проверки на оригинальность!!!

Жду предложений по цене!!!