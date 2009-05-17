"Требуется проект ВЕБ системы управления работой инженеров в компании (интернет-провайдер). А также чтобы система включала возможность сбора проектной\сметной\бухгалтерской и иной документации, связанной с выполняемыми инженерами работами." ПЗ нужна, нужен сайт и программа на с++ ...
Реферат по медицине
Тема: История медицины в частности дерматоверенологии.
Требования: 20-25 стр не менее но и не более 25 стр.., интервал 1,5, шрифт 14, обязательно не менее 10 сносок,
в ведении должно быть: актуальность работы, предмет, объект исследования, задачи, цели.
Оригинальность работы должна быть не менее 85%, если оригинально будет менее указанной работа будет возвращена на доработку!!!
Срок выполнения 17.05.2009 до 17.00
Оплата работы после ее проверки на оригинальность!!!
Жду предложений по цене!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Срочно нужно сделать дипломный проект на тему: «Автоматизация деятельности спортивно- оздоровительной организации на базе 1С:Предприятие» Необходима дипломная работа с программой. Под спортивно- оздоровительной организацией понимается фитнес-центр. 1 часть - анализ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Вуз МГТУ им. Баумана Редуктор планетарный одноступенчатый. Имеются данные. Так же есть схожий курсовой проект. Просьба писать тех, кто сталкивался с такими работами.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры. Есть готовая дипломная работа, но она первым же запросом находится в гугле. Нужно отрерайтить название предприятия, тему работы, план, etc. Предмент: Менеджмент организаций Язык - украинский Предпочтение при ...Закрыт16 лет назад
Требования во вложении. Укажите, пожалуйста, цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Тема диплома: "Автоматизация деятельности спортивно-оздоровительной организации на базе 1С:Предприятие 8.1" Работа должна быть написана на примере фитнес - центра. Работа должна состоять из двух разделов: 1.Теоретический 2.Практический Требования: Объем работы ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
См приложение срок 13 мая 20,00 мск оплата после получения работы цена2000. Нужен ответственный исполнитель предыдущий исполнитель просрочил работу сроки горят 14,05 сдавать работуРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт16 лет назад
1. Факторы, влияющие на эффективность использования основных фондов. (4 стр) 2. Анализ факторов, влияющих на эффективность основных фондов. (4стр) 3. Критерии эффективности основных фондов. (3 стр) Срок сдачи - 15.05.09 ...Завершен16 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужны 2 практичские части к курсовым по психологии: 1) Влияние общих способностей на успеваемость старших школьников 2) Образ преподавателя в сознании студента ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен реферат Предмет: Хозяйственное право. Тема: Правовое положение свободных экономических зон (Республика Беларусь) Обьем: около 15 стр. (max) Уникальность необязательно, можно и скаченный с интернета, главное чтобы было по теме, без ...Завершен16 лет назад