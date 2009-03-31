Есть набор экспериментальных данных (72 наблюдения), состоящий из 3 независимых и одной зависимой переменной. Необходимо построить регрессионную модель от 3 переменных в Statistika 6.1.
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Закрыт
15 лет назад
Есть набор экспериментальных данных (72 наблюдения), состоящий из 3 независимых и одной зависимой переменной. Необходимо построить регрессионную модель от 3 переменных в Statistika 6.1.
Необходимо написать реферат на тему: "Разгрузка ферм с автомобиля и укладка в кассеты автомобильным краном КС-3575А" на 15-25 л. Есть план.