Дипломная работа

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Завершен4 заявки279 просмотров

Требуется дипломная работа по экономике и управлению на предприятии городского хозяйства с вступлением, заключением, ссылками и списком литературы на тему:

"Совершенствование методов управления многоквартирным домом товарищества собственников жилья на примере ТСЖ".

Срок - до 24 мая.

Просьба в предложениях указывать сумму в рублях.

Оплата по частям - 1 - после теоретической, 2 - после практической части.

Предпочтение будет отдано, разумеется, самому оптимальному по цене предложению.

16 лет назад
plom
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$150
10 дней
Работа была выполнена качественно.
Приятно было работать

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад