Тема: Управление инвестициями в сфере транспорта" (на примере компании РЖД), Глава 2 (объем минимум 25 листов) проверка на плагиат от80% Инвестиционная деятельность ОАО РЖД (в главе минимум 2, максимум 5 пунктов) ...
Написание научно-исследовательских работ
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