Курсовая работа предмет гос учереждения

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Предмет по которому нужна курсовая называется современная организация государственных учреждений

Курсовая работа: правительство (Совет министров) РФ 1996-2000 год.

объем 20-25лист проверка на плагиат от80%

Нужно раскрыть в составе, структуру, кто входил в совет министров,какие функции выполнял,кому подчинялся и т.д. все в тот период который указан....1996-2000

срок 15,05 18,00 цена 800р

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

innokk
Инна 
39 лет
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Была
13 лет назад
16 лет назад
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innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад