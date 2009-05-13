Две курсовых (несложный сайт+UML диаграмма)

Есть две работы. В каждой из них требуется несложный сайт (чистый HTML либо Frontpage с оговоренной в задании Javascript вставкой) с описанием как делали+ UML диаграмма к нему, а также ответ на два теоретических вопроса. Срок - два-три дня. 1150 руб за обе. В случае успеха будут еще похожие работы. Желателен опыт написания курсовых (понимать что нужно, а что не нужно писать в пояснительной записке)