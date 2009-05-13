Есть две работы. В каждой из них требуется несложный сайт (чистый HTML либо Frontpage с оговоренной в задании Javascript вставкой) с описанием как делали+ UML диаграмма к нему, а также ответ на два теоретических вопроса. ...
Реферат по физ-ре
Тема "Влияние окружающей среды на здоровье"
Требования: ~15 стр не, интервал 1,5, шрифт 14, обязательно не менее 10 сносок,
план, выводы, список литературы, сноски внизу страницы при цитировании
Оригинальность работы должна быть не менее 85%, если оригинально будет менее указанной работа будет возвращена на доработку!
Срок выполнения 5 дней
Оплата работы после ее проверки на оригинальность!
Жду предложений.
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