Реферат по физ-ре

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Закрыт20 заявок331 просмотр

Тема "Влияние окружающей среды на здоровье"

Требования: ~15 стр не, интервал 1,5, шрифт 14, обязательно не менее 10 сносок,

план, выводы, список литературы, сноски внизу страницы при цитировании

Оригинальность работы должна быть не менее 85%, если оригинально будет менее указанной работа будет возвращена на доработку!

Срок выполнения 5 дней

Оплата работы после ее проверки на оригинальность!

Жду предложений.

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$10
5 дней

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад