Реферат по физ-ре

Тема "Влияние окружающей среды на здоровье"

Требования: ~15 стр не, интервал 1,5, шрифт 14, обязательно не менее 10 сносок,

план, выводы, список литературы, сноски внизу страницы при цитировании

Оригинальность работы должна быть не менее 85%, если оригинально будет менее указанной работа будет возвращена на доработку!

Срок выполнения 5 дней

Оплата работы после ее проверки на оригинальность!

Жду предложений.