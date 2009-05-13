"Реконструкция сушильных камер"

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Нужен автор для выполнения дипломной работы по инженерно-технической дисциплине "Реконструкция сушильных камер". Есть реконструкционнная часть на чертежах+ методичка в печатном виде

Объем диплома: 120-150 листов, шрифт 14

Срок сдачи работы: 30 мая (крайний срок возможен 10 июня

16 лет назад
galion741
Оксана 
51 год
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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