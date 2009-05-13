Диплом - ЛВС для малого предприятия

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Разработка проекта локально-выч сети малого предприятия с внедрением серверов. Объем-60стр, 3 листа ватмана, экономическая часть и пару схем.

Сроки, стоимость сюда. Вопросы на почту с темой "диплом ЛВС" или в личку.

16 лет назад
soft35
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18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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