Нужно сделать серверный органайзер. Общая идея - на сервере база данных. У каждого пользователя логин и возможность на клиенте (после подключения) редактировать свои мероприятия. Сервер в свою очередь шлет напоминалки всем клиентам об их событиях. ...
Приватный проект для Чуйковой Марии
ЗАДАНИЕ в приложении срок 20,05
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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