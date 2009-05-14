Курсовая по праву. Договор на ПО

Необходимо написать курсовую работу по авторскому праву.

Примерный план работы:

Глава 1:

- нормативное регулирование договоров и авторского права

Необходимо описать основные и необходимые части договоров с ссылками на разработку частей в Главе 2, а также особенности регулирования объектов авторского права в договорах (тоже с ссылками на главу 2)

Глава 2:

- разработка договора на создание программного обеспечения

Необходимо исходя из Главы 1 разработать типовой договор на создание объектов авторского права.

Глава 3: типовой договор на разработку программного обеспечения:

на основе 2 главы сделать типовой договор по разработке программного обеспечения с вынесение основных моментов в приложения и допсоглашения, то есть в самом договоре будут основные и необходимые части, а конкретика (ТЗ, оплата и тд) вынесена в приложения и допы:

Например:

- техническое задание - типовое дополнение - в приложении 1

- график платежей - типовой - приложение 2

- расписка о принятии аванса - приложение 3

- акт приемки-передачи - приложение 4

То есть чтоб была возможность на основе одного договора разрабатывать несколько ПО.

В договоре необходимо предусмотреть штрафные санкции за несоблюдение сроков, способы передачи и проверки частей технического задания (например, исполнитель обязан в установленный техническим заданием (дополнение или приложение...) срок передать соответствующий этап разработки ПО заказчику на 2х компактных дисках CD-R (DVD-R при необходимости) с указанием на них номера договора, части ТЗ и даты. Также исполнитель обязан с переданных CD-R произвести установку ПО на компьютер заказчика без использования сторонних источников информации и данных (флешки, интернет и тд).

Также необходимо в типовой форме ТЗ написать требования к компьютеру заказчика для возможности проведения тестирования и технические требования к вычислительным машинам для полнофункционального использования разрабатываемого ПО.

Требования к кандидату:

- юридическое образование (возможно, студент)

- желательна практика договорных отношений

- готовность внести необходимые корректировки

- опыт написания курсовых работ

- исполнительность и добросовестность