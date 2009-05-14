Необходимо выполнить дипломную работу. > Специальность: Автоматизация управления технологическими процессами > Учебная дисциплина: Автоматизация управления технологическими процессами > Тема работы: Розробка системи автоматизації випарної установки цукрового > заводу ...
Курсовая по праву. Договор на ПО
Необходимо написать курсовую работу по авторскому праву.
Примерный план работы:
Глава 1:
- нормативное регулирование договоров и авторского права
Необходимо описать основные и необходимые части договоров с ссылками на разработку частей в Главе 2, а также особенности регулирования объектов авторского права в договорах (тоже с ссылками на главу 2)
Глава 2:
- разработка договора на создание программного обеспечения
Необходимо исходя из Главы 1 разработать типовой договор на создание объектов авторского права.
Глава 3: типовой договор на разработку программного обеспечения:
на основе 2 главы сделать типовой договор по разработке программного обеспечения с вынесение основных моментов в приложения и допсоглашения, то есть в самом договоре будут основные и необходимые части, а конкретика (ТЗ, оплата и тд) вынесена в приложения и допы:
Например:
- техническое задание - типовое дополнение - в приложении 1
- график платежей - типовой - приложение 2
- расписка о принятии аванса - приложение 3
- акт приемки-передачи - приложение 4
То есть чтоб была возможность на основе одного договора разрабатывать несколько ПО.
В договоре необходимо предусмотреть штрафные санкции за несоблюдение сроков, способы передачи и проверки частей технического задания (например, исполнитель обязан в установленный техническим заданием (дополнение или приложение...) срок передать соответствующий этап разработки ПО заказчику на 2х компактных дисках CD-R (DVD-R при необходимости) с указанием на них номера договора, части ТЗ и даты. Также исполнитель обязан с переданных CD-R произвести установку ПО на компьютер заказчика без использования сторонних источников информации и данных (флешки, интернет и тд).
Также необходимо в типовой форме ТЗ написать требования к компьютеру заказчика для возможности проведения тестирования и технические требования к вычислительным машинам для полнофункционального использования разрабатываемого ПО.
Требования к кандидату:
- юридическое образование (возможно, студент)
- желательна практика договорных отношений
- готовность внести необходимые корректировки
- опыт написания курсовых работ
- исполнительность и добросовестность
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