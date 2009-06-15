Автоматизация управления технологическими процесса

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Необходимо выполнить дипломную работу.

> Специальность: Автоматизация управления технологическими процессами

> Учебная дисциплина: Автоматизация управления технологическими процессами

> Тема работы: Розробка системи автоматизації випарної установки цукрового

> заводу продуктивністю 3 тис тон буряків за добу

> Язык работы: Украинский

> Количество страниц: 50

> Дополнительно: Есть половина диплома,нужно дописать вторую.

> Срок исполнения до: 15/6/2009

16 лет назад
kiydiplom
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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