Реферат зарубежная литература

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Завершен2 заявки227 просмотров

Тема: "Становление письменной нормы немецкого литературного языка(ранненововерхненемецкий период, деятельность Лютера)"

Плана нет (с введением и заключением). проверка на плагиатот80%

Объем 15 страниц

Срок 19 мая

ЦЕНА 300рублей

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Garvanovic_Yulia
Нн 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$9
4 дня
Юлия выполнила работу великолепно и точно в срок. Спасибо. Рекомендую всем
Понравилось работать с Алевтиной: на выполнение работы дается достаточно времени, с заказчиком всегда есть связь через ICQ, поэтому работать спокойно и очень приятно. Оплата мгновенная. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Garvanovic_Yulia
Нн 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад