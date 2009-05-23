Курсовая (менеджмент)

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Завершен7 заявок205 просмотров

Требования во вложении.

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
5 дней
Работой доволен! Отличное качество!
Сергей - один из моих постоянных заказчиков. Как всегда все четко, быстро и понятно. Сергей, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад