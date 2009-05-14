Необходимо выполнить курсовую работу по высшей математике. Все задания в работе необходимо подробно расписать. Задания в прикрепленном файле!!! Срок выполнения 15.05.2009 до 18.00. Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю ...
Курсовая по управлению процессами
1 из 5 вариантов на выбор. Обязательно ссылки и список литературы. Пишите стоимость и сроки.Предложения пишите по адресу [email protected]
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