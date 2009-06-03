Курсовой проект Visusual FoxPro

$50
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Завершен5 заявок270 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Меня интересует реализация курсового проекта на Visual FoxPro 9.0.

Примерное название темы - "Система автоматизации работы туристического агенства".

В проекте должны присутствовать:

1.Схема базы.

2. Формы для таблиц со следующим функционалом:

- Список всех объектов.

- добавление, изменение, удаление объекта.

- Поиск объекта по его характеристикам (LIKE-запросы).

3. Сущность "страна" (возможно, отель и город) должна иметь поле, в котором храниться картинка.

4. Help (User manual) по использованию системы (По идее это должно быть реализовано в самой системе. Правда, как это точно должно выглядеть, я сказать не могу. Поэтому в данном вопросе с радостью выслушаю Ваши предложения).

5. Отчеты по некоторым выборкам - например, список туров за определенный период, туры в определенный отель, город, страну и т. д.

Сроки - к субботе этой недели (16.05.2009).

Бюджет, к сожалению, не большой. Идеальным вариантом будет сумма в 20-30 USD.

для связи можно использовать почту, ICQ, Skype.

сроки и суммы можно подвигать, но в разумных пределах.

Заранее благодарен за Ваши предложения.

С уважением,

Михаил.

16 лет назад
mishkinSoft
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

leverets
Voland 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил работу в срок и согласно требованиям. Рекомендую.
Как к заказчику - никаких претензий: задание поставлено ясно, работа принята и оплачена без проблем...

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leverets
Voland 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад