Курсовой проект Visusual FoxPro

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Меня интересует реализация курсового проекта на Visual FoxPro 9.0.

Примерное название темы - "Система автоматизации работы туристического агенства".

В проекте должны присутствовать:

1.Схема базы.

2. Формы для таблиц со следующим функционалом:

- Список всех объектов.

- добавление, изменение, удаление объекта.

- Поиск объекта по его характеристикам (LIKE-запросы).

3. Сущность "страна" (возможно, отель и город) должна иметь поле, в котором храниться картинка.

4. Help (User manual) по использованию системы (По идее это должно быть реализовано в самой системе. Правда, как это точно должно выглядеть, я сказать не могу. Поэтому в данном вопросе с радостью выслушаю Ваши предложения).

5. Отчеты по некоторым выборкам - например, список туров за определенный период, туры в определенный отель, город, страну и т. д.

Сроки - к субботе этой недели (16.05.2009).

Бюджет, к сожалению, не большой. Идеальным вариантом будет сумма в 20-30 USD.

для связи можно использовать почту, ICQ, Skype.

сроки и суммы можно подвигать, но в разумных пределах.

Заранее благодарен за Ваши предложения.

С уважением,

Михаил.