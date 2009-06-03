Срок: 5 дней. Объём: 30 стр. Тема: Обеспечение экономического роста как задача государственной экономической политики. Требования: Рассмотреть показатели и факторы экономического роста, в том числе внешние и внутренние, экстенсивные ...
Курсовой проект Visusual FoxPro
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Меня интересует реализация курсового проекта на Visual FoxPro 9.0.
Примерное название темы - "Система автоматизации работы туристического агенства".
В проекте должны присутствовать:
1.Схема базы.
2. Формы для таблиц со следующим функционалом:
- Список всех объектов.
- добавление, изменение, удаление объекта.
- Поиск объекта по его характеристикам (LIKE-запросы).
3. Сущность "страна" (возможно, отель и город) должна иметь поле, в котором храниться картинка.
4. Help (User manual) по использованию системы (По идее это должно быть реализовано в самой системе. Правда, как это точно должно выглядеть, я сказать не могу. Поэтому в данном вопросе с радостью выслушаю Ваши предложения).
5. Отчеты по некоторым выборкам - например, список туров за определенный период, туры в определенный отель, город, страну и т. д.
Сроки - к субботе этой недели (16.05.2009).
Бюджет, к сожалению, не большой. Идеальным вариантом будет сумма в 20-30 USD.
для связи можно использовать почту, ICQ, Skype.
сроки и суммы можно подвигать, но в разумных пределах.
Заранее благодарен за Ваши предложения.
С уважением,
Михаил.
Выбранный исполнитель
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