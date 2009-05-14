Курсовая по государственной экономической политике

Срок: 5 дней.

Объём: 30 стр.

Тема: Обеспечение экономического роста как задача государственной экономической политики.

Требования:

Рассмотреть показатели и факторы экономического роста, в том числе внешние и внутренние, экстенсивные и интенсивные. Кратко остветить различные теоретические подходы к государственному регулированию экономического роста.

Проанализировать динамику и особенности экономического роста в РФ. Раскрыть потенциал экономического роста и факторы, ограничевающие экономическое развитие и экономический рост РФ.

Показать задачи поддержания высоких и устойчивых темпов роста российской экономики на современном этапе, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Раскрыть возможные направления активизации источников экономического роста России и механизм ее осуществления.

Аналитическая часть с использованием графиков обязательно.

Все информация должна быть актуальной, с учетом самых последних изменений в законодательстве и экономической ситуации.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик/начала работы в первые сутки после того, как отдам вам работу)

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.