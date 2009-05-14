Нужно сделать курсовую работу по теории автоматического управления Срок выполнения - неделя. оплата по выполнению. Возможна безопасная сделка. Исполнитель обязуется, в случае ошибок доработку выполненной курсовой. Пишите, при согласии с условиями. ...
Курсовая по государственной экономической политике
Срок: 5 дней.
Объём: 30 стр.
Тема: Обеспечение экономического роста как задача государственной экономической политики.
Требования:
Рассмотреть показатели и факторы экономического роста, в том числе внешние и внутренние, экстенсивные и интенсивные. Кратко остветить различные теоретические подходы к государственному регулированию экономического роста.
Проанализировать динамику и особенности экономического роста в РФ. Раскрыть потенциал экономического роста и факторы, ограничевающие экономическое развитие и экономический рост РФ.
Показать задачи поддержания высоких и устойчивых темпов роста российской экономики на современном этапе, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Раскрыть возможные направления активизации источников экономического роста России и механизм ее осуществления.
Аналитическая часть с использованием графиков обязательно.
Все информация должна быть актуальной, с учетом самых последних изменений в законодательстве и экономической ситуации.
Условия выполнения работы:
- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик/начала работы в первые сутки после того, как отдам вам работу)
- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.
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