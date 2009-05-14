Приватный проект для Вячеслава Tamancevа

Нужно сделать курсовую работу по теории автоматического управления Срок выполнения - неделя. оплата по выполнению. Возможна безопасная сделка. Исполнитель обязуется, в случае ошибок доработку выполненной курсовой. Пишите, при согласии с условиями. ...