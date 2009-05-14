Нужен курсовой Анализ организации и оплаты труда

Краткая характеристика Управления связи ОАО \"***\" . 1. Анализ статистики персонала Службы связи. 2. Анализ организации труда.3.Анализ существующих проблем в организации и оплате труда - Все расчеты с учетом, что предрприятие находится на Севере, при расчетах должны быть учтены северные и региональные коэффициенты.