Нужно сделать курсовую до воскресенья подробности в личку Тема: "Региональное развитие сельского хозяйства в 2008 году" Вся док-ция тут: http://file.qip.ru/file/87611074/ef530e39/111.html
Статья по специальности 10.02.04 Германские языки
Оплата 800 руб. Статья 6 страниц
Требуется исполнитель окончивший одноименный факультет.
Прошу откликаться срочно.
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