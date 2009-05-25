Accounting software

$100
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Завершен1 заявка218 просмотров

Необходим реферат по категориям: http://en.wikipedia.org/wiki/Accounting_software

плюс применение, примеры конкретных систем и Introduction и Conclusion

минимум 15-ть страниц

реферат должен быть на английском языке

СРОЧНО !

16 лет назад
virus_net
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$80
3 дня
Отличная работа, были небольшие задержки, но не смотря на это все было сделано как и требовалось. Спасибо за работу Виктор.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад