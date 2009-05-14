Дипломная работа

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Радиосвязь

тема диплома: локальная автономная сеть сбора и обработки синоптических данных на базе scientific wmrs200

(oregonscientific.ru)

Срок -18 мая

нужно: возможность конвертации сигналов USB-Ethernet;

раскрыть структуру файлов и определить порядок их считывания;

разработать программу конвертации файлов (delphi).

Delphi
16 лет назад
karpenter
Ткаченко 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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