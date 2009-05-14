Срочно! Реферат

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Закрыт1 заявка205 просмотров

Необходимо написать реферат на тему "Анализ ВВП РФ за последние 10 лет"

Объем 15 страниц

Оплата 250 рублей

Необходимо указать анализ динамики ВВП. Свежие данные за 2007-2008 + последние 10 лет.

Прогнозы на 2009-2010 г.г.

Показатели должны быть либо в натуральном либо в денежном.

Необходимы расчеты, схемы, графики, таблицы.

16 лет назад
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва

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