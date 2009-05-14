Нужно сделать курсовую до воскресенья подробности в личку Тема: "Региональное развитие сельского хозяйства в 2008 году" Вся док-ция тут: http://file.qip.ru/file/87611074/ef530e39/111.html
Срочно! Реферат
Необходимо написать реферат на тему "Анализ ВВП РФ за последние 10 лет"
Объем 15 страниц
Оплата 250 рублей
Необходимо указать анализ динамики ВВП. Свежие данные за 2007-2008 + последние 10 лет.
Прогнозы на 2009-2010 г.г.
Показатели должны быть либо в натуральном либо в денежном.
Необходимы расчеты, схемы, графики, таблицы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо написать курсовую работу на тему "Разработка программы совершенствования руководителя на предприятии торговли" Объем: 35-40 страниц (теория и практика) Жду ваши предложения с указанием цены.Закрыт16 лет назад
- $50
Оплата 800 руб. Статья 6 страниц Требуется исполнитель окончивший одноименный факультет. Прошу откликаться срочно.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $8
Необходимо сделать легкий рерайт теоретической части курсовой работы. Всего примерно 20 тысяч знаков. Оригинальность должна быть более 85%.Закрыт16 лет назад
Нужна дипломная работа по администрированию налога. Срок - к 23 мая.Закрыт16 лет назад
- $10
Необходимо написать рефераты. Темы: 1. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское поведение. 2. Благосостояние и выигрыш потребителя. 20 стр. Титульный, План, Введение - 1-2 стр., Основная часть, Заключение, Список литературы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен курсовой Анализ организации и оплаты труда Краткая характеристика Управления связи ОАО \"***\" . 1. Анализ статистики персонала Службы связи. 2. Анализ организации труда.3.Анализ существующих проблем в организации и оплате труда - ...Закрыт16 лет назад
Нужна курсоваяРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
Разработка тех предложений по оснащению типовой азс автомойкойЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Меня интересует реализация курсового проекта на Visual C++ 6.0. Тема - "Именованные каналы (Pipes)" Примерное описание необходимой программы: Предлагаемая тема преследует цель изучения программирования ...Завершен16 лет назад