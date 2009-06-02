Курсовой проект

Справочно-поисковая система гостиничного комплекса

Средства: Borland Developer Studio 2006(Delphi) + Intebase

для хранения параметров настройки программы использовать ini-файлы

Задание:

Разработать информационную сис¬тему гостиничного комплекса, которая несет собой следующую информацию: занятость номеров, заказ (дата заказа, дата въезда/выезда, стоимость), сведения о клиенте, занимающего тот или иной номер (ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес) и о самом номере (расположение, вид, стоимость), и развлечения (бассейн, сауна, бильярд и пр.).

Необходимо осуществлять регистрацию и выселение клиентов, бронировать номера,

составить пакет из процедур и функций, который позво¬ляет:

1) получить перечень и общее число постояльцев, заселявшихся в номера с указанными характеристиками за некоторый период;

2) получить список свободных номеров на данный момент;

3) получить сведения о постояльце из заданного номера: его счет гостинице за дополнительные услуги, виды услуг, которыми он пользовался;

4) получить сведения о наиболее часто посещающих гостиницу постояльцах;

5) получить список занятых сейчас номеров, которые освобождаются к указанному сроку;

6) получить сведения о конкретном номере: кем он был занят в определенный период.

7) сведения о новых клиентах за указанный период;

8) сведения о конкретном свободном номере: в течение какого времени он будет пустовать и о его характеристиках

Например, желательно использовать такую реляционную модель:

Заказ (Номер заказа, Дата заказа, Дата прибытия, Дата выезда, Номер клиента, № номера, Стоимость);

Клиент (ФИО, Номер клиента, Серия, Номер паспорта, Адрес, Страна);

Описание номера (№ Номера, Расположение, Вид);

Класс обслуживания (Вид номера, Стоимость номера, Периодичность обслуживания);

Перечень услуг (Номер услуги, Наименование, Стоимость, Ед. измерения);

Используемые услуги (Номер заказа, Номер услуги, Дата, Количество, Общая стоимость).

Дополнительные требования:

- Держать в курсе о ходе работы..

- после создания системы сделать подробный отчет (для защиты) и помочь разобраться, объяснить, как всё работает