Нужно сделать курсовую до воскресенья подробности в личку Тема: "Региональное развитие сельского хозяйства в 2008 году" Вся док-ция тут: http://file.qip.ru/file/87611074/ef530e39/111.html
Справочно-поисковая система гостиничного комплекса
Курсовой проект
Справочно-поисковая система гостиничного комплекса
Средства: Borland Developer Studio 2006(Delphi) + Intebase
для хранения параметров настройки программы использовать ini-файлы
Задание:
Разработать информационную сис¬тему гостиничного комплекса, которая несет собой следующую информацию: занятость номеров, заказ (дата заказа, дата въезда/выезда, стоимость), сведения о клиенте, занимающего тот или иной номер (ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес) и о самом номере (расположение, вид, стоимость), и развлечения (бассейн, сауна, бильярд и пр.).
Необходимо осуществлять регистрацию и выселение клиентов, бронировать номера,
составить пакет из процедур и функций, который позво¬ляет:
1) получить перечень и общее число постояльцев, заселявшихся в номера с указанными характеристиками за некоторый период;
2) получить список свободных номеров на данный момент;
3) получить сведения о постояльце из заданного номера: его счет гостинице за дополнительные услуги, виды услуг, которыми он пользовался;
4) получить сведения о наиболее часто посещающих гостиницу постояльцах;
5) получить список занятых сейчас номеров, которые освобождаются к указанному сроку;
6) получить сведения о конкретном номере: кем он был занят в определенный период.
7) сведения о новых клиентах за указанный период;
8) сведения о конкретном свободном номере: в течение какого времени он будет пустовать и о его характеристиках
Например, желательно использовать такую реляционную модель:
Заказ (Номер заказа, Дата заказа, Дата прибытия, Дата выезда, Номер клиента, № номера, Стоимость);
Клиент (ФИО, Номер клиента, Серия, Номер паспорта, Адрес, Страна);
Описание номера (№ Номера, Расположение, Вид);
Класс обслуживания (Вид номера, Стоимость номера, Периодичность обслуживания);
Перечень услуг (Номер услуги, Наименование, Стоимость, Ед. измерения);
Используемые услуги (Номер заказа, Номер услуги, Дата, Количество, Общая стоимость).
Дополнительные требования:
- Держать в курсе о ходе работы..
- после создания системы сделать подробный отчет (для защиты) и помочь разобраться, объяснить, как всё работает
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