Написание дипломной работы по "Педагогике"

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Надо написать дипломную работу по педагогике.

На тему "Організація контролю знань, вмінь та навичок при підготовці операторів комп'ютерного набору"

Срок около недели !

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16 лет назад
_BENQ
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16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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