Нужно сделать курсовую до воскресенья подробности в личку Тема: "Региональное развитие сельского хозяйства в 2008 году" Вся док-ция тут: http://file.qip.ru/file/87611074/ef530e39/111.html
Написание дипломной работы по "Педагогике"
Надо написать дипломную работу по педагогике.
На тему "Організація контролю знань, вмінь та навичок при підготовці операторів комп'ютерного набору"
Срок около недели !
В коментариях к проекту сразу пишите цену !!!
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