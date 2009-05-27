Диплом менеджмент

Тема:Совершенствование кадрового менеджмента ( на примере.....), данные о фирме в отчете по практике...

Объем-80 страниц проверка на плагиат от 80%

Срок 28 мая 14 мск

Делать по методичке

С презентацией (графики и схемы по методичке для демонстрации на проекторе) и речью на защиту