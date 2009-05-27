Диплом менеджмент

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Завершен3 заявки271 просмотр

Тема:Совершенствование кадрового менеджмента ( на примере.....), данные о фирме в отчете по практике...

Объем-80 страниц проверка на плагиат от 80%

Срок 28 мая 14 мск

Делать по методичке

С презентацией (графики и схемы по методичке для демонстрации на проекторе) и речью на защиту

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

verona-70
Елена 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Отличный фрилансер очень исполнительный человек. Рекомендую Всем! Буду обращаться еще!

Заявки фрилансеров

verona-70
Елена 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад