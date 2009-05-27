Нужно сделать курсовую до воскресенья подробности в личку Тема: "Региональное развитие сельского хозяйства в 2008 году" Вся док-ция тут: http://file.qip.ru/file/87611074/ef530e39/111.html
Диплом менеджмент
Тема:Совершенствование кадрового менеджмента ( на примере.....), данные о фирме в отчете по практике...
Объем-80 страниц проверка на плагиат от 80%
Срок 28 мая 14 мск
Делать по методичке
С презентацией (графики и схемы по методичке для демонстрации на проекторе) и речью на защиту
Выбранный исполнитель
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